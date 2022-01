Éducation : rajeunissement, rigueur en sélection, formation… les résultats du premier concours de l’ère Benmoussa

Le département de Chakib Benmoussa vient d’émettre un compte-rendu général sur le déroulement des différentes étapes du concours de recrutement des futurs enseignants du primaire et du secondaire. Les candidats sélectionnés suite à une série d’examens écrits et oraux vont suivre une formation de deux ans dans les Centres régionaux des métiers d’éducation et de formation (CRMEF) et dans les établissements scolaires dans le cadre des stages partiels. Moins d’un mois après la fin du processus, le ministère de tutelle déclare que les 7685 profils retenus au cycle primaire et 7293 du cycle secondaire sont “aptes à suivre la formation qualifiante pour devenir enseignants dans les écoles publiques”.

Épreuve à double serrure

Issu du programme du gouvernemental, ce nouveau processus étale la formation des enseignants des deux cycles sur cinq années après…