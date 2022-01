“Le Maroc et l’Afrique : vision d’un roi” par Abdellah Ould Mhamdi

Depuis qu’il est arrivé au pouvoir, en juillet 1999, le roi Mohammed VI a orienté la boussole du royaume vers les pays du Sud.

Le problème du Sahara ne lui facilitait pas la tâche, il faut le dire. Il fallait d’abord se rapprocher encore plus des amis du Maroc, ensuite essayer de convaincre les plus récalcitrants de nos adversaires.

Pari gagné ? Oui, si l’on en juge par la réintégration du royaume au sein de l’Union, au grand dam de certains soutiens inconditionnels du Polisario. Ensuite, les investissements du Maroc à travers tout le continent témoignent d’une collaboration désintéressée où priment les intérêts des pays hôtes de ces investissements. Au point de devenir le deuxième investisseur sur le continent.

«المغرب وإفريقيا: رؤية ملك»

عبد الله ولد محمدي 120 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

Pour y arriver, le roi Mohammed VI a fait de multiples voyages, en long et en large, à travers l’Afrique, visitant amis et adversaires, multipliant les échanges et les contacts, toujours accompagné d’hommes d’affaires marocains et de ministres, pour sonder toutes les possibilités locales. Ce livre analyse méticuleusement tout ce qui a été fait pour rapprocher le Maroc de ses amis, mais aussi certains de ses adversaires, sous le règne de Mohammed VI.

Le Maroc et l’Afrique : vision d’un roi, de Abdellah Ould Mhamdi, éditions Centre culturel du livre.

Commandez ce livre au prix de 120 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60