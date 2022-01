Jalil Benabbés-Taarji, président de l’ANIT : “La priorité pour 2022 est de nous remettre au travail au plus tôt”

T elQuel : La soudaine résurgence du virus à travers le variant Omicron tempère les espoirs de net rebond de l’économie en 2022. Quelles opportunités et quels défis entrevoyez-vous au cours de cette année qui débute ?

Jalil Benabbés-Taarji : Je crois que le rebond sera là en dépit d’Omicron, ne serait-ce que par phénomène de rattrapage mécanique. De plus, la messe n’est pas dite à propos de ce variant qui semble être plus prometteur que menaçant, dixit les scientifiques eux-mêmes, certains n’hésitant pas à le qualifier de potentiel “vaccin universel gratuit”. Une thèse à prendre en considération donc. En revanche, tous les secteurs liés et dépendants de la mobilité humaine, et à leur tête le tourisme dans sa transversalité, eux, peuvent continuer de souffrir. Fortement….