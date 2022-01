Casablanca : un député de l’UC présenté au procureur général pour détournement de fonds et falsification de documents officiels

Selon une source de TelQuel Arabi, l’enquête menée par la Brigade nationale de police judiciaire (BNPJ) de Casablanca sur le député de l’Union constitutionnelle (UC) Babour Sghir a pris fin aujourd’hui, mercredi 12 janvier.

Le parlementaire, interpellé dimanche dernier, “a été présenté, aujourd’hui, devant le procureur général du roi près la Cour d’appel de Casablanca, pour détournement de fonds et falsification de documents bancaires et de certificat attestant son infection au Covid-19”, indique la même source. Et de préciser que le caïd qui a procuré le certificat falsifié a également été présenté devant le procureur général pour fraude et falsification de documents administratifs. Le Ministère public a aussi entendu le comptable qui travaille avec le député de l’UC.

“La brigade nationale de police judiciaire avait ouvert une information judiciaire, dimanche 9 janvier, sous la supervision du procureur général, afin d’enquêter sur les actes criminels d’un député impliqué dans une affaire de fraude et falsification”, rapporte de son côté le communiqué de la BNPJ sur cette affaire.

Selon le document publié dimanche dernier, “le suspect a été arrêté sur la base d’une plainte portée par une institution bancaire, accusant le député concerné de falsification de documents officiels et de garanties financières, et leur utilisation pour obtenir frauduleusement un prêt bancaire”.

“Les enquêtes menées ont également indiqué l’implication de l’individu concerné dans la présentation de certificat falsifié attestant son infection au Covid-19, et ce dans l’intention d’échapper à toute enquête judiciaire”, souligne la BNPJ.