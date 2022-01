Casablanca, future escale de l’agence de voyages footballistiques d’Eric Cantona

Et si nos voyages étaient guidés par la passion du ballon rond ? C’est ce que propose la nouvelle agence de voyages footballistiques d’Eric Cantona. L’icône mondiale du football et ancien capitaine de Manchester United s’est associé à DHARMA, une start-up basée à Abu Dhabi (Emirats arabes unis) qui crée des marques de voyages autour de la “passion economy”, pour lancer Looking FC.

L’objectif de la marque ? “Créer les expériences de football les plus exaltantes au monde, authentiques, avec de l’âme, répond Eric Cantona dans un communiqué de Looking FC dont TelQuel détient copie. Aujourd’hui, tout est guidé par le prix — nous voulions créer un produit guidé par la passion”.

Immersions de 4 jours

Cette passion devrait être partagée par les fans du ballon rond lors des voyages de 4 jours proposés par la marque et conçus par Eric Cantona. “Chaque voyage fera découvrir aux fans les plus passionnés le monde et ses villes au travers des plus grands clubs de foot et de leur communauté de supporters”, peut-on lire dans le communiqué de la marque.

“Nous sommes convaincus que l’avenir du voyage sera dicté par la passion, et non par la destination en elle-même” Charaf El Mansouri, PDG de DHARMA

“Nous sommes convaincus que l’avenir du voyage sera dicté par la passion, et non par la destination en elle-même. Alors que les gens s’identifient de plus en plus aux communautés en ligne, le besoin de connexions réelles ne fera que croître”, explique pour sa part le Marocain Charaf El Mansouri, PDG et cofondateur de DHARMA dans le même document.

Selon nos informations, neuf villes sont proposées par Looking FC : Buenos Aires, Milan, Paris, Madrid et… Casablanca. La métropole avait d’ailleurs accueilli Eric Cantona fin 2021. Un passage express dans la capitale économique du royaume qui avait alors enflammé les réseaux sociaux suite à la publication de clichés de l’icône mondiale de football arborant le maillot du Raja de Casablanca et entouré de supporters des Verts.

Covid oblige, Casablanca ne figure pas encore sur les offres proposées par la marque. En attendant, le premier voyage est prévu le 3 mars 2022 à Liverpool, à l’occasion du match opposant l’équipe de Jürgen Klopp à l’Inter de Milan. Il faudra débourser 2620 euros (27.579 dirhams) pour découvrir la ville de Liverpool, son club et ses supporters.