Driss Benhima : “Il faut se placer dans l’optique de la protection des intérêts économiques nationaux”

La soudaine résurgence du virus à travers le variant Omicron tempère les espoirs de net rebond de l’économie en 2022. En dépit de prévisions de croissance très optimistes, l’incertitude que fait planer le virus sur les chaînes logistiques et le risque d’une accentuation des tensions inflationnistes font craindre le pire. Pour dissiper le brouillard conjoncturel, TelQuel a sollicité l’expertise prédictive de grands patrons sur 4 thématiques essentielles : la croissance, le capital humain, le “Made in Morocco” et l’innovation. Dans ce premier volet, l’ex-PDG de la RAM, de l’ONE, ex-directeur au sein d’OCP et actuel président du cabinet Cambre Advocacy Maroc, Driss Benhima, a bien voulu se prêter à l’exercice.

TelQuel : L’arrivée impromptue du variant Omicron semble déjouer les forecasts de croissance pour 2022. Quelles opportunités et quels défis entrevoyez-vous au cours de cette année…