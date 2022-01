Malgré la crise, hausse de 5,7% des voitures neuves vendues en 2021

Le secteur de l’automobile n’a visiblement pas connu la crise en 2021 : 175 360 voitures neuves ont été vendues au cours de l’année précédente. Un chiffre surpassant celui enregistré en 2019 (période avant la crise liée à la pandémie).

Selon Adil Bennani, président de l’Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM), le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP), en 2021, a avoisiné les 154 000, contre 148 189 VP vendues en 2019. Soit une hausse de 4%.

S’agissant des véhicules utilitaires légers (VUL), les ventes ont enregistré 21 237 unités. Il s’agit d’une progression de 20 % par rapport aux statistiques de 2019.

Dacia en tête

Avec une part de marché de 28,6 %, Dacia est toujours la marque dominante des VP vendues, soit plus de 44 000 nouvelles immatriculations.

Quant aux voitures premium, Audi était en hausse considérable en 2021, surpassant les deux géants BMW et Mercedes. En effet, elle a enregistré plus de 3500 nouvelles immatriculations (+60 %), contre respectivement 3.037 véhicules (+31%) et 2.535 (en recul de 10%) pour ses concurrents.

Concernant les perspectives pour l’année 2022, le président de l’AIVAM anticipe une croissance comprise entre 5 et 15 %, selon la disponibilité des stocks. « La crise des semi-conducteurs n’est pas finie, vu la forte demande des autres secteurs et la persistance de la pandémie », précise la même source.