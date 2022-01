“L'équation du miracle” posée et résolue par Hal Elrod

Hal Elrod, le créateur du Miracle Morning qui a permis à des millions de lecteurs dans le monde de transformer leur vie en se levant plus tôt, révèle aujourd’hui ce qu’il nomme “l’équation du miracle”.

Cette équation repose sur deux décisions : conserver une foi inébranlable et fournir un effort extraordinaire. Il montre ainsi comment réaliser ses objectifs les plus imposants, intimidants et improbables…

C’est grâce à cette équation qu’il est parvenu, entre autres, à booster sa carrière de façon fulgurante et à faire face à un cancer auquel il n’avait que 30% de chances de survivre. Hal Elrod est conférencier en développement personnel et motivation.

«L'équation du miracle»

L’équation du miracle, de Hal Elrod, éditions First (2021).

