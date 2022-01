Football : nouveaux scandales et nouvelles sanctions révélés par la commission d’éthique de la FRMF

De nouveaux scandales ont été révélés au sein des clubs de football féminins ainsi que dans des clubs amateurs par la commission d’éthique de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

L’entraîneur et le président de l’association Ahl Marbaa de Fqih Ben Saleh, Jamal Zikri et Abdelghani Chkibi, ont été suspendus à vie et condamnés à payer une amende de 50.000 dirhams pour avoir exercé un chantage contre leurs joueuses.

La commission d’éthique a également annoncé la suspension de Mustapha Skiri pour une durée de deux ans à cause de la falsification et de l’usage des accréditations de deux joueurs. Les deux joueurs ont également été suspendus pour une durée d’un an pour avoir joué sans accréditation dans le cadre du championnat régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. La formation sportive a elle été condamnée à verser une amende de 10.000 dirhams.

Les dirigeants de la Commission d’éthique ont également décidé de suspendre El Miloudi El Issami, président du Wydad Kelaat Sraghna, pour une durée de 4 mois, dont deux fermes, assortis d’une amende de 15.000 dirhams, accusé de publication de fausses allégations sur Facebook et diffamation à l’encontre des membres de la direction centrale d’arbitrage de la FRMF. Le secrétaire général du club a lui écopé de la même sanction.