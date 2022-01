“Cinémas du Maroc” : François Beaurain met en lumière les salles obscures du royaume

Le cinéma au Maroc a connu une période faste.

Des centaines de salles meublaient les loisirs et la soif de culture des Marocains. D’Egypte, des États-Unis, de France, d’Italie, les plus grosses productions et les plus grands chefs-d’œuvre du grand écran débarquaient dans nos salles, dont quelques-unes peuvent être considérées comme patrimoine historique national. Hélas, qu’en reste-t-il aujourd’hui ?

Le propos de ce Beau-livre, fruit de trois ans de travail, est de faire revivre, par l’image et les documents, ces salles qui ont marqué notre enfance et notre jeunesse, en nous ouvrant une fenêtre sur le monde extérieur.

«Cinémas du Maroc, lumière sur les salles obscures du Royaume»

François Beaurain 800 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

Cet ouvrage “est une invitation à découvrir la diversité et l’histoire d’un patrimoine exceptionnel. C’est avant tout un livre-photo, mais qui se veut également, à son échelle, le témoin d’une nostalgie, de l’amour que les Marocains ont eu et ont encore pour leurs salles”, on ne pouvait mieux dire que son auteur.

Cinémas du Maroc, lumière sur les salles obscures du royaume, de François Beaurain, éditions La Croisée des Chemins (2021).

Commandez ce livre au prix de 800 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60