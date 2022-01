Variant omicron, campagne de vaccination, fabrication de vaccins : Ce qu’il faut retenir de la dernière tournée médiatique de Khalid Ait Taleb

D onnées épidémiologiques

Selon le ministre de la santé, le variant Omicron est dominant au Maroc. Étant à l’origine de 69% de la transmission communautaire, la propagation de ce variant s’est faite à vitesse grand V, surpassant le variant Delta. Mais le ministre l’assure, ce nouveau variant serait moins létal. A ce sujet, Khalid Ait Taleb affirme que les séjours en réanimation de personnes atteintes sont relativement plus court qu’auparavant sans préciser la durée de ces séjours en réanimation. Un phénomène qui a tendance à concerner les variants les plus contagieux du coronavirus.

Campagne nationale de vaccination

19% des personnes éligibles ont reçu la 3ème dose. Un chiffre inquiétant pour Ait Taleb pour qui l’appel à l’administration d’une quatrième dose, comme c’est le cas en Israel, n’est pas encore nécessaire. « Nous ne sommes pas encore dans ce débat, mais s’il faudrait qu’il y ait d’autres rappels, pourquoi les contester ? » questionne le ministre de la Santé. Concernant la vaccination des 5-11 ans, Khalid Ait Taleb se montre prudent. « Il n’est peut-être pas opportun de généraliser la vaccination pour cette tranche d’âge », affirme-t-il.

Production locale du vaccin

Le Maroc est actuellement dans la phase de validation des lots de « Sinopharm » et passera, bientôt, au « Fill and Finish ». La production locale de 5 millions de doses par mois est prévue pour mi-2022. « On passera à la plateforme de fabrication, où on se contentera pas du vaccin anti-Covid, mais on ciblera d’autres vaccins nécessaires pour le Maroc et le continent », promet le ministre.