La “pilule anti-Covid” de Merck autorisée à la vente sur le marché marocain, d'autres devraient arriver

Du nouveau dans la lutte contre le coronavirus. Réuni ce 4 janvier, le comité scientifique et technique chargé de la lutte contre le coronavirus a autorisé la mise sur le marché de la pilule anti-Covid Molnupiravir, conçue par le laboratoire américain Merck, indiquent nos confrères de Médias24 et de SNRT News. Une information confirmée par TelQuel.

à lire aussi Un accord pour permettre un accès mondial à la pilule anti-Covid de Merck

“Le médicament anti Covid-19 du laboratoire américain Merck sera disponible au Maroc dans les jours à venir. Après plusieurs mois de négociations avec le laboratoire américain, la Direction du médicament et de la pharmacie (DMP) a donné l’autorisation de mise sur le marché du Molnupiravir. Une fois disponible, ce traitement sera inclus dans le protocole thérapeutique”, a déclaré à nos confrères de SNRT News Said Moutawakil, réanimateur et membre du comité technique et scientifique de gestion de la crise Covid-19.

Dans des propos accordés à Médias24, le ministre de la Santé Khalid Aït Taleb a affirmé qu’une quantité de ce traitement avait “déjà été réceptionnée”. Ce médicament pourrait être prescrit dès “l’apparition des premiers symptômes”, indique le ministre qui a également précisé que le Molnupiravir ne serait administré ni aux femmes enceintes ni aux enfants. Le Molnupiravir est destiné aux personnes infectées et à risque de forme sévère dans l’objectif d’éviter l’hospitalisation.

Au mois de décembre en France, la Haute autorité de santé (HAS) avait annulé la mise sur le marché de ce médicament estimant qu’il “ne remplit pas les critères nécessaires pour obtenir une autorisation d’accès précoce”. L’autorité de santé française avait également indiqué que les résultats d’efficacité avancés par le laboratoire fabricant (Merck) sont moins bons que ceux des traitements disponibles.

Selon SNRT News, le Maroc envisagerait également d’acquérir d’autres pilules anti-Covid dont celles conçues par le laboratoire Pfizer ainsi que d’autres conçues par des laboratoires chinois et indiens.