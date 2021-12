Covid-19 et VIH : quand une épidémie en cache une autre 

Récemment publiés à la mi-décembre, les deux rapports de l’Association de lutte contre le sida (ALCS) et du ministère de la Santé sur la situation épidémiologique du VIH portent l’empreinte de l’entrave constituée par la pandémie de Covid-19 aux actions de sensibilisation et de terrain fournies par les associations nationales et locales. Par conséquent, si les principaux chiffres et indicateurs connaissent une baisse générale — la première depuis au moins 2014 — les dégâts ont pu être contenus, affirme l’Association de lutte contre le sida (ALCS) en activité depuis 1988. Quelques jours seulement après le début de la pandémie, en mars 2020, une réunion d’urgence a été tenue entre le ministère de la Santé et les principaux…

