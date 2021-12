Pour la Commission européenne, priver la région du Sahara de préférences tarifaires avec l’UE serait une erreur

La Commission européenne estime que “priver” la région du Sahara de préférences tarifaires avec l’Union européenne (UE) pourrait causer un “désavantage par rapport aux exportateurs des régions voisines” et entraîner “une perte d’opportunités d’exportation pour l’économie” locale. Telle est l’une des conclusions appuyées par le dernier rapport de l’institution européenne, publié le 22 décembre. Ce dernier se penche sur le suivi de la mise en œuvre de l’accord avec le royaume qui étend les préférences tarifaires prévues dans l’accord d’association UE-Maroc aux produits originaires du Sahara. Entrée en vigueur le 19 juillet 2019, cette extension permettrait ainsi, selon l’équipe de travail, “une différence importante en termes d’accès au marché” pour les exportateurs locaux, notamment liée à la marge commerciale limitée des produits issus de la pêche et de l’agriculture. Plus globalement, les auteurs mentionnent que l’extension de l’accord se traduit “par un certain…

