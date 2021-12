Poste-frontière de Guerguerat : l’Intérieur mobilise 5 millions de dirhams pour un “centre d’accueil”

Ce centre aura comme vocation l’hébergement des personnes issues des couches sociales ciblées par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), notamment les sans-abri et les immigrés clandestins”, apprend-on de sources officielles, consultées par TelQuel. La province d’Aousserd avait déjà lancé en mai dernier un appel d’offres pour la conception architecturale de ce centre. Celui-ci a été remporté, selon nos informations, par l’architecte gadiri Said Limane, qui était en lice face à Hicham Loubiri et Anas Laanaya.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Ce centre, qui relèvera de l’INDH, s’étalera sur 24.000 msur deux niveaux (R+1) et abritera deux dortoirs (pour hommes et pour femmes), des blocs sanitaires, des magasins, un réfectoire, une cuisine ainsi qu’une salle d’infirmerie. Le ministère de l’Intérieur a mobilisé environ 5 millions de dirhams pour cette nouvelle infrastructure. Après l’opération menée par les Forces armées royales, en novembre 2020 , pour sécuriser le point de passage de Guerguerat, Rabat a sorti les grands moyens pour relifter ce point chaud du…