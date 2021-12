Théorie du complot : le Marocain, ce complotiste qui s’ignore

Est-ce qu’on a vu toute la Terre pour pouvoir théoriser sa création?” S’interroge Farid*, un artiste marocain que nous avons contacté. Lui réfute la théorie du Big-Bang, et ne semble pas se fier au discours scientifique officiel. “Quand on arrive au Pôle Nord et au Pôle Sud, on ne sait pas ce qu’il y a après”, poursuit-il.

“Il est tout à fait possible que l’on découvre un nouveau continent dans quelques siècles” Farid

Une manière de suggérer que la Terre ne serait pas forcément ronde? Farid* reste évasif: “Nos informations sont très limitées. La Terre est beaucoup plus grande que tout ce qu’on a découvert à ce jour. Il est tout à fait possible que l’on découvre un nouveau continent dans quelques siècles”. Comme lui, ils sont des millions à travers le monde à aller à l’encontre des discours officiels, et chercher des vérités dites…