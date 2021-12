“Octobre”, la dernière série coup de poing de Soren Sveistrup

Tout commence par un coup de poing. Un policier découvre plusieurs cadavres dans le jardin d’une maison. Il entre dans la bâtisse, elle est lugubre. Les pièces sont sombres, de petits bonhommes fabriqués avec des marrons et du bois sont disposés un peu partout. Il descend à la cave. Il scrute en détail chaque recoin. Il finit par trouver une petite fille, cachée sous une table et des poupées en marrons. Alors qu’il se retourne, il est assommé par un coup de poing. Dans cette série qui donne des frissons dès le prologue, deux policiers mènent l’enquête –très médiatisée– sur le meurtre d’une femme, bientôt suivi par d’autres, au fur et à mesure que l’intrigue avance. Naia Thulin, une inspectrice quadragénaire calme et méthodique, et Mark Hess, un agent d’Interpol, rude et agaçant, méneront l’enquête. Leur point commun, c’est que leurs familles sont au bord de l’implosion. Mais ils n’étaient pas censés travailler ensemble,…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail