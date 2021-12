Le jeu des 7 familles des complotistes marocains

Il y a autant de théories du complot que de complotistes. Dans ce domaine, chacun y va de ses analyses, de ses recherches et de ses preuves. Cependant, certaines grandes tendances peuvent être dégagées, et TelQuel a sélectionné celles qui sont le plus répandues au Maroc. Si les complots relatifs au Covid-19 et à Big Pharma sont apparus avec la pandémie, d’autres relèvent de l’identité politico-religieuse du Marocain, marquée par le conflit arabo-israélien ou encore la fracture Orient-Occident.