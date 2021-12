Hasna Afounnas, générale d’une armée de mouches soldats

H éritage écologique

Hasna Afounnas, 24 ans aujourd’hui, a toujours été sensible à l’écologie. Cette jeune Gadirie a grandi dans une famille d’agriculteurs. “Mes grands-parents vivaient à la campagne et nous ont inculqué le respect de l’environnement, confie-t-elle. Ils n’exploitaient pas les sols. Au contraire, ils prenaient soin de la terre qui leur offrait en retour de la nourriture”. Après un baccalauréat scientifique, Hasna décroche en 2019 un diplôme en comptabilité et en gestion des entreprises, avant d’enchaîner des stages dans différentes sociétés, lui donnant ainsi une idée plus précise du monde de l’entrepreneuriat. Le confinement de mars 2020 est l’élément déclencheur. “Les poubelles débordaient de déchets”, se souvient-elle. Son mari, Mohamed Moustahfid, licencié en biologie, la pousse alors à se lancer avec lui dans un projet qu’elle trouve au départ complètement farfelu : l’élevage d’insectes (l’entomoculture) pour valoriser les déchets.

Un allié inattendu

Hasna Afounnas

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

“Les asticots me…