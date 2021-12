Supercoupe d'Afrique : Al Ahly d'Egypte remporte le titre aux dépens du Raja de Casablanca

Le Raja a ouvert le score en première période grâce à Hamid Ahadad (13è), avant qu’Al Ahly ne marque le but de l’égalisation à la 90è minute par l’intermédiaire de Mohamed Taher.

Les Aigles Verts ont remporté la Coupe de la CAF aux dépens de la JS Kabylie, alors qu’Al Ahly a décroché la Ligue des Champions en battant le club sud-africain de Kaizer Chiefs. Les Rajaouis ont débuté cette rencontre en fanfare, se montrant plus agressifs et déterminés à soulever le trophée.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Dès la 13è minute, Hamid Ahadad a trouvé la faille dans la défense d’Al Ahly, suite à une contre-attaque rapidement jouée par Abdelilah Hafidi.

Ce but a donné des sueurs froides aux joueurs égyptiens qui devaient courir après l’égalisation tout en protégeant leur cage. La blessure d’Amr Soulia durant les échauffements, juste avant le début de cette rencontre et son remplacement par Yasser Ibrahim a probablement brouillé les cartes de l’entraineur sud-africain Pitso Mosimane.

Deux minutes plus tard, une offensive du Raja sur le flanc gauche a failli faire mouche, mais la passe d’Abdeljalil Jbira a été déviée en corner par Mohammed Chennaoui.

Au fil des minutes, les Rajaouis, qui sont bien entrés dans le match, ont maitrisé le jeu et commencé à inquiéter de plus en plus le portier égyptien.

La bonne animation défensive du Raja a semé le doute dans le camp d’Al Ahly, dont les joueurs n’arrivaient pas à trouver la brèche dans la défense casablancaise.

Au retour des vestiaires, Al Ahly est entré avec de nouvelles intentions, dans une tentative de revenir au score le plus vite possible.

Dans l’autre camp, les joueurs du Raja ont fait montre d’une solidarité défensive et d’une rage de vaincre qui leur a permis de garder leur cage intacte jusqu’à la 90è minute quand Taher Mohammed a marqué un but assassin.

La séance fatidique des tirs au but a souri au club cairote (6-5) qui décroche son huitième trophée.

Al Ahly, champion de la Supercoupe

Al Ahly détient le record du plus grand nombre de titres de Supercoupe de la CAF, après avoir remporté huit des neuf finales qu’il a disputées (2002, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2020 et 2021). Lors de la dernière édition de cette coupe, Al Ahly avait alors battu la RS Berkane 2-0 à Doha.

Le Raja, pour sa part, participe pour la quatrième fois à la Supercoupe de la CAF, l’ayant remportée deux fois auparavant, en 2000 et en 2019 lorsque les Rajaouis avaient dominé l’Espérance de Tunis 2-1, à Doha également.

Lors de leurs six précédentes confrontations, le Raja s’était imposé à deux reprises, contre trois nuls et une défaite.

La première rencontre entre le Raja et Al Ahly remonte à 1999. Le match aller a été remporté par le Raja (1-0), alors le match retour s’est soldé par un nul (1-1).

En 2002, en phase de groupe, le Raja s’était imposé à Casablanca (1-0), alors que les deux clubs ont fait match nul au retour (3-3).

Trois ans plus tard, toujours en phase de groupe, le club égyptien l’a emporté 2-0 à l’aller, alors qu’en match retour, les deux clubs n’ont pas pu se départager (1-1).

(avec MAP)