“La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent” par Frédéric Lenoir

L’auteur explique comment vivre en harmonie avec les autres et avec le monde.

Quelques règles simples, mais pas évidentes, qui sont autant de conseils pour s’éviter à soi et aux autres beaucoup de souffrances, en se basant sur la part de sagesse qui réside en chacun de nous. La sagesse est une philosophie simple de la vie, un art de vivre. L’amour de la sagesse, la modération en toute chose, le juste milieu, l’acceptation de la vie pour ce qu’elle est.

«La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent»

9782757887073

Dans une société complexifiée par le toujours plus, la loi du plus fort et du plus riche, l’auteur nous dit qu’un monde humain existe. A nous de savoir en tirer le meilleur.

La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent, de Frédéric Lenoir, éditions Points.