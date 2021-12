Détenu au Maroc, Idriss Hasan, témoin de la pression de la Chine sur les Ouïgours

Il est 17h20 ce 19 juillet 2021 à l’aéroport Sabiha-Gökçen d’Istanbul quand l’avion finit par décoller avec vingt minutes de retard. Cet après-midi ensoleillée, Idriss Hasan pense refermer une parenthèse de neuf années mouvementées sur les rives du Bosphore. Il veut en ouvrir une autre, ailleurs. Pour cela, il faut d’abord gagner le Maroc, à cinq heures et demie d’avion. Premier tremplin pour demander l’asile en Europe ensuite, en France très certainement. En Turquie, il laisse femme et enfants, avec l’espoir de les retrouver bientôt. Il n’en sera rien, tant la suite évoque un long tunnel dans lequel il a été précipité et dont l’issue peine encore à se dévoiler. Arrivé au Maroc, l’informaticien de 33 ans est appréhendé par les…

