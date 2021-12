Deepak Chopra sait comment exploiter “le fabuleux pouvoir de votre cerveau”

Les scientifiques nous disent que nous n’utilisons qu’environ 5 % de notre cerveau.

Aussi, quel est le potentiel fabuleux qui se cache derrière les 95 % que nous n’exploitons pas ? Deepak Chopra, auteur de nombreux best-sellers, et Rudolph Tanzi, l’un des plus grands experts mondiaux des causes de la maladie d’Alzheimer, explorent le potentiel latent du cerveau. Ils nous font découvrir les cerveaux des plus grands génies de l’humanité (notamment Einstein et Bouddha), mais aussi ceux d’êtres ordinaires doués de facultés extraordinaires.

«Le fabuleux pouvoir de votre cerveau»

Docteur Deepak Chopra 98 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

Cet ouvrage vous propose une exploration scientifique d’avant-garde qui vous révélera les clés pour accéder à votre potentiel cérébral inemployé.

Le fabuleux pouvoir de votre cerveau, Docteur Deepak Chopra, aux éditions J’ai Lu. Commandez ce livre au prix de 98 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60