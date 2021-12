Allocations familiales et déclaration de scolarité : la CNSS lance le service en ligne “Taawidaty”

Ce nouveau service s’inscrit dans le cadre de la simplification des procédures de la CNSS et l’amélioration de la qualité de ses services, et vise à permettre aux assurés de demander les allocations familiales et de déclarer la scolarité de leurs enfants à travers le portail www.macnss.ma, indique un communiqué de la Caisse.

Ainsi, les assurés éligibles aux allocations familiales peuvent déposer leurs demandes et les pièces nécessaires à travers ce portail sans avoir à se déplacer aux agences CNSS, ajoute le communiqué.

Un manuel d’utilisation et une vidéo tutorielle, décrivant les étapes à suivre pour utiliser ce service, sont disponibles sur le site www.cnss.ma, ainsi que sur les pages officielles au niveau des réseaux sociaux.

(avec MAP)