Le dernier DUALCOOL de LG garantit du confort dans votre intérieur tout au long de l'année

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Alimenté par le célèbre DUAL Inverter Compressor™ de la marque, le nouveau LG DUALCOOL chauffe plus rapidement que les autres solutions de chauffage,2 ce qui permet aux utilisateurs de rester confortablement installés lorsque les températures baissent dehors. Le compresseur à vitesse variable peut fonctionner à une fréquence de rotation élevée (jusqu’à 120 Hz), ce qui permet au climatiseur de réduire la consommation d’énergie de 44 %2,3, tout en atteignant la température souhaitée en seulement 21 minutes, soit 33 % plus vite qu’un modèle sans inverseur.

Grâce au système de chauffage nouvellement intégré, le LG DUALCOOL distribue uniformément l’air chaud dans toute la pièce.4 Par ailleurs, son ventilateur unique Cross Flow fait circuler l’air chauffé beaucoup plus rapidement qu’un ventilateur de conception classique et permet ainsi au nouveau climatiseur d’augmenter la température intérieure en moins de temps.2

Encore une fois, LG propose un nouveau modèle performant, utilisant jusqu’à 66 % moins d’énergie qu’un chauffage infrarouge conventionnel pendant le fonctionnement du chauffage.5 En outre, la capacité du compresseur DUAL Inverter à fonctionner à une faible fréquence de rotation (10Hz-20Hz)3 contribue à une utilisation économique de l’électricité tout en produisant de la chaleur plus efficacement.

La combinaison de la technologie UVnano™ et la fonction de nettoyage automatique permet de maintenir le DUALCOOL exempt de contaminants et contribue à un flux d’air plus propre et plus frais. En effet, la technologie UVnano élimine 99,99 % des bactéries du ventilateur du climatiseur6, tandis que la fonction de nettoyage automatique sèche automatiquement toute humidité à l’intérieur, afin que le climatiseur fonctionne toujours aussi proprement que possible.

Pour un confort d’utilisation maximal, le dernier DUALCOOL de LG peut être contrôlé et surveillé à distance à l’aide de l’application ThinQ pour mobile, par saisie tactile ou commande vocale. L’application intuitive peut également être utilisée pour suivre la consommation d’énergie, tandis que l’inclusion d’une télécommande avec rétroéclairage permet aux utilisateurs de modifier plus facilement les paramètres du

climatiseur avancé lorsque la pièce est sombre. De plus, le nouveau modèle est compatible avec d’autres appareils intelligents, ainsi qu’avec les services des partenaires technologiques de LG.

« Doté d’un système de chauffage amélioré, notre dernier climatiseur DUALCOOL offre un chauffage et un refroidissement de première classe pour une maison confortable tout au long de l’année », a déclaré Lyu Jae-cheol, Président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. « Il est également très performant en matière d’efficacité énergétique, ce qui signifie que les consommateurs ne paieront pas le prix fort pour bénéficier du confort qu’ils méritent. LG continuera à développer des technologies avancées de traitement de l’air pour une meilleure maison et un avenir plus durable. »