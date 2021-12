Immorente Invest : Souad Benbachir nommée présidente du CA et Khalil Mengad directeur général

Le Conseil a pris acte de la démission de Mme Soumaya Tazi de son mandat d’administrateur et de président directeur général de Immorente Invest. En effet, Mme Tazi a fait part de son souhait de quitter la société pour développer un projet entrepreneurial personnel… Par ailleurs, le Conseil a décidé de dissocier les fonctions de président de celles de directeur général et de nommer Mme Benbachir en tant que président du Conseil d’Administration et M. Mengad en tant que directeur général”, indique Immorente dans un communiqué.

Directrice générale de CFG Bank depuis 2009, Mme Benbachir est diplômée de l’ESSEC (1992) et administratrice de plusieurs sociétés cotées et non cotées, fait savoir le communiqué.

Avant cette nomination, M. Mengad a exercé en tant que directeur général adjoint d’Immorente Invest. Il a également occupé le poste de directeur stratégie et financement auprès du promoteur immobilier Résidences Dar Saada.

M. Mengad est diplômé de HEC Paris (2007) et a acquis une expérience professionnelle internationale au sein de BNP Paribas M&A et IPSEN à Paris, Londres et Dubaï.

(avec MAP)