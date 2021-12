Un déficit de modernité : “Pouvoir et religion au Maroc” de Hassan Aourid

Au Maroc, suite à l’accession du PJD aux hautes fonctions en 2011, porté par la ferveur du Printemps arabe, Abdelilah Benkirane n’a pas hésité à lénifier cette formule, pour exorciser la peur de ses éventuels détracteurs: “L’islam n’est pas la solution, mais il fait partie de la solution”, lui fait dire l’auteur.

Benkirane et les siens ont-ils pour autant réussi à mettre en application cette formule détournée ? Difficile à croire, car, comme l’affirme Hassan Aourid, “l’instrumentalisation de la religion cache un phénomène plus complexe qu’il n’apparaît de prime abord : le rapport ambigu à la modernité”.

Un livre pour mieux comprendre cet épisode, mais aussi (et surtout) la relation plus globale entre le pouvoir et la religion.

Pouvoir et religion au Maroc de Hassan Aourid, éditions La Croisée des Chemins (2021).

