“The Hand of God”, quand Sorrentino se raconte à travers Maradona

Naples dans les années 1980. Fabietto Schisa est un adolescent en pleine effervescence. Il est toujours en construction de sa personnalité. Il est enveloppé par l’amour de sa mère et voue une grande admiration pour son père et son grand frère. Fabietto est timide, introverti et n’a quasiment aucun ami. Il observe les excentricités de sa grande famille. Et puis, il a un amour fou et innocent pour les visages et les corps des femmes, qu’il regarde sans cesse de manière béate. Cette famille joyeuse attend un seul et grand évènement : l’arrivée de Diego Armando Maradona à Naples.

Le foot et le cinéma

Avec The Hand of God, (La main de Dieu, en VF), Paolo Sorrentino livre son film le plus personnel. Il se dépasse et nous offre une émotion très rare. Le réalisateur italien, à qui l’on doit des chefs-d’œuvre comme Il Divo, La Grande Bellezza ou encore Youth, se raconte et dévoile l’une de ses plus profondes douleurs: le…