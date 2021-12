Salima S. El Mandjra : espèces d’espaces

Et si pour dire l’émerveillement de ce qu’on découvre, près de soi ou en voyage, il suffisait de quelques notes et de quelques traits pour transmettre la beauté des espaces traversés, et la condenser à l’espace de la page, à “l’espage”, instantané qui, comme la photo, peut défier le temps ?

Dans ce petit coffret, Salima S. El Mandjra, architecte de formation, explore, en dessins faits de points noirs de différentes densités, et en textes très brefs, presque des aphorismes ou des haïkus, cette relation entre l’image et le mot, qui recrée les espaces.

Elle nous emmène à Rabat et au Chellah, puis à Moscou et New York. Chaque volume propose une paire de destinations, abordée chacune dans une partie, qu’on découvre en retournant le livre. “Tourner / Retourner / Faire varier les points de vue / Perturber les perspectives”, avertit l’autrice sur le calque transparent qui sépare et donne à voir la suite.

Notes de voyages

L’espage d’un instant est un objet plein de délicatesse, d’une facture élégante, qui porte une profonde interrogation sur l’espace. Celui du livre d’abord, mais surtout celui qui nous entoure, qu’il s’agisse d’une ville familière ou de villes lointaines, mais présentes à différents titres.

Dans le premier volume, Salima S. El Mandjra arpente l’axe de l’avenue Mohammed V, puis le Chellah. D’un côté, la cité-jardin almohade, matrice pluricentenaire de l’axe actuel, avec sa nouvelle gare qui se détourne du centre-ville, “mutation génétique, malformation patrimoniale”, et les deux pôles qui l’encadrent, le cimetière Chouhada et la nécropole du Chellah, “espaces d’éternité”.

De l’autre, on franchit la porte et on se perd dans le paysage et le temps, en songeant aux Romains, à Léon l’Africain et aux Mérinides. Ici, on est invité à “Déterrer / Le silence des effacements / Les défigurations culturelles / Pour une autre narration”.

Quant au second volume, aux textes si brefs qu’ils semblent être les légendes des dessins, ils esquissent Moscou “à fleur de sol” et New York “par-delà l’horizon”, avec les cadres stricts de l’une et la verticalité de l’autre. À Moscou, c’est “chacun à sa place” ; à New York, “chacun a sa place”.

À Moscou, c’est “Se côtoyer sans se rencontrer” ; à New York, on arpente la “Transparente invisibilité du virtuel”.

Par ces mots “qui ne disent rien des lieux” et ces dessins “qui ne les représentent pas”, par le minimalime et l’abstraction, Salima S. El Mandjra invite à rompre avec le monde obèse des selfies, avec son esthétique saturée de couleurs et d’auto-mise en scène, pour retrouver l’expression la plus fine, la plus dépouillée et la plus délicate. La sobre grammaire du rêve.