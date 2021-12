Jamila Sayouri : “Nous voulons instaurer des solutions pour limiter les cas de récidive”

V ous avez lancé une campagne nationale de sensibilisation pour la dépénalisation des infractions mineures. Quel est son objectif?

La campagne de sensibilisation rentre dans le cadre de notre projet sur la dépénalisation des infractions mineures au Maroc. Nous voulons stimuler une réforme du système judiciaire afin de mettre en œuvre un cadre légal correctif et non punitif. Autre objectif de la campagne : instaurer des solutions appropriées pour limiter le phénomène de la délinquance simple et empêcher les cas de récidive. Cette campagne vient renforcer les actions de mobilisation et de sensibilisation menées depuis le lancement du projet. Elle consiste à attirer l’attention sur les effets négatifs, économiques et sociaux, résultant de l’application des peines privatives de liberté…