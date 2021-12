Pour Vahid Halilhodžić, organiser la CAN est “de plus en plus compliqué”

Interrogé par l’AFP ce jeudi 16 décembre, le sélectionneur du Maroc déplore que clubs, notamment européens, puissent “menacer” des joueurs de perte de temps de jeu, voire d’être transférés, s’ils venaient à rejoindre leur sélection nationale en vue de la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Lui affirme d’ores et déjà qu’il sera intransigeant sur la participation des joueurs convoqués.

Prévue au Cameroun en janvier prochain, la tenue du tournoi reste plus qu’incertaine, notamment en raison de l’émergence du variant Omicron. “Avec la situation sanitaire, c’est de plus en plus compliqué et difficile”, a déclaré Vahid Halilhodžić dans un entretien téléphonique avec l’AFP, au lendemain de la menace brandie par l’Association européenne des clubs (ECA) de ne pas laisser leurs joueurs prendre part à cette compétition, déjà reportée d’un an et qui est prévue du 9 janvier au 6 février 2022.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Lobbying et menace

“Il y a une grosse question : aura-t-elle lieu ou pas ? Pour l’instant, c’est une grosse bataille entre différents lobbyings”, a encore commenté l’ancien attaquant du FC Nantes et du Paris SG en France. “Les joueurs sont obligés de venir en équipe nationale, mais tous les clubs font tout pour que les joueurs ne viennent pas, certains ont menacé des joueurs, leur ont dit qu’ils pouvaient perdre leur place, être transférés…”, a-t-il affirmé.

“Si le joueur ne vient pas, cela veut dire que son attachement à l’équipe nationale n’est pas assez présent” Vahid Halilhodžić

“Vraisemblablement, ce sera un gros problème d’avoir tous les joueurs qui jouent en Europe”, a-t-il poursuivi, rappelant que des joueurs marocains évoluaient en Angleterre, en Espagne, en France ou en Italie.

“De mon côté, si le joueur ne vient pas, cela veut dire que son attachement à l’équipe nationale n’est pas assez présent”, a prévenu le sélectionneur des Lions de l’Atlas. Et de poursuivre : “Je peux refuser de prendre dans le groupe quelqu’un qui refuse de venir, même si la menace existe de la part des clubs. Il peut dire au revoir à l’équipe nationale.”

Interrogé mercredi sur les rumeurs persistantes d’annulation ou de nouveau report du tournoi, un haut dirigeant de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) avait qualifié ces spéculations de “fake news”.