David Greene : “Nous n’avons pas tiré avantage collectivement de tout ce que l’ALE Maroc-États-Unis pouvait offrir”

TelQuel : Vous fêtez les 15 ans de l’accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis. Si durant cette période les flux commerciaux ont été multipliés par cinq, la balance commerciale reste largement déficitaire côté marocain. En quoi cet accord de libre-échange (ALE) a-t-il été fructueux pour le Maroc ?

David Greene : Bien entendu, si on se limite aux chiffres, et donc au déficit de la balance commerciale côté marocain, il est facile de dénigrer cet ALE. Mais c’est une façon unidimensionnelle de voir les choses. Les exportations marocaines vers les États-Unis ont plus que triplé depuis 2006. Au-delà des statistiques, cet ALE est à apprécier en fonction de ce qu’il représente, autrement dit : le message qu’il envoie au reste du monde quant à l’attractivité du Maroc.

Vous voulez dire symboliquement ?

Non, pas simplement sur le plan…