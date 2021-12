Crise Maroc-Allemagne : sur le Sahara, “la position du gouvernement fédéral reste inchangée”

Un premier pas vers le réchauffement des relations entre Rabat et Berlin ? Dans un communiqué publié ce lundi 13 décembre, le ministère des Affaires étrangères allemand vient rappeler, officiellement, plusieurs de ses positions par rapport à un certain nombre de sujets bilatéraux avec son “partenaire” marocain. Une sortie loin d’être anodine à un moment où la crise entre les deux pays, en cours depuis le printemps dernier, paraît s’enliser. Récemment, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita avait formulé, devant les parlementaires marocains, que les relations entre les deux pays devaient être fondées sur “la clarté et la réciprocité”. Une perche qui a semble-t-il été saisie par ses nouveaux homologues allemands, qui ont pris fonction ce 8 décembre, refermant la page Angela Merkel….

