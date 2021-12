Santé : les futurs milliards des cliniques privées

Au Maroc, la santé, comme l’éducation, sont des sujets sur lesquels l’actualité reste constamment effervescente. Ces deux thèmes semblent condamnés à une perpétuelle refonte, malgré la ribambelle de réformes et de plans de sauvetage qui se sont succédé depuis l’indépendance. Dans son discours à l’occasion du 19e anniversaire de son intronisation, Mohammed VI a appelé à une refonte du système de santé, qui “se caractérise par des inégalités criantes et une faible gestion”. Depuis, plusieurs nouveautés ont été annoncées, de l’ouverture du secteur de la santé aux investisseurs étrangers à la généralisation de l’assurance maladie obligatoire (AMO). Un chantier colossal qui concerne 22 millions de Marocains – en plus des 11 millions déjà couverts – et nécessitera, à l’horizon 2025, une enveloppe de 51 milliards de dirhams annuellement. Ce projet…

