Relations diplomatiques Rabat-Madrid : la presse espagnole craint un “revirement de stratégie”

Des signes d’inquiétude et de fébrilité se dégagent des récents articles espagnols au sujet des relations entre Rabat et Madrid. Dernière alerte en date, le quotidien marqué à droite La Razón consacrait le 4 décembre un article au nouveau “réseau de drones avec lequel le Maroc protège son territoire et attaque ses ennemis”. Le quotidien espagnol a insisté sur la collaboration qualifiée d’“inconditionnelle” d’Israël dans cette entreprise.

Bien au-delà des Accords d’Abraham

Plus tôt, le 17 novembre, le site spécialisé Info Defensa notait déjà un “revirement de la stratégie militaire marocaine qui a conduit à la signature de la normalisation des relations avec Israël” en décembre 2020, apportant une “nouvelle surprise”. L’article fait référence à la construction d’une base militaire près de l’enclave espagnole de Melilia. Une information tombée à la veille de la première visite au Maroc du ministre…