Maroc-groupe de Visegrád : à l’Est, du nouveau

Mardi 7 décembre, fin de journée visiblement fraîche au stade Ferenc Puskas de Budapest, en Hongrie. D’ordinaire bouillante et sonore, l’arène baptisée du nom du plus grand footballeur hongrois sonne cette fois bien creux. Au milieu du rond central, les rires et les “olé” accompagnent les passes de convives, visiblement ravis de taquiner la gonfle. Force est de constater qu’à ce petit jeu, Nasser Bourita maîtrise plutôt bien ses rudiments techniques du contrôle-passe, un aspect qu’on ne lui connaissait pas. Au pays de Viktor Orban, Premier ministre hongrois, sport, politique et business font souvent bon ménage. Et ce fut visiblement le cas lors du séjour hongrois du ministre des Affaires étrangères,…

