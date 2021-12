Internet et mobile : “L’unique aspect qui sauve les opérateurs aujourd’hui c’est une forme de monopole”

L’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) a dévoilé les résultats de son enquête sur l’évolution de l’utilisation d’Internet et du mobile au troisième trimestre 2021. Constat majeur : les Marocains sont de plus en plus connectés à Internet tandis que leurs communications mobiles sont en baisse. Décryptage avec Khalid Ziani, expert IT et télécoms.

Par Mohamed Berrada