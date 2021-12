Entretien entre Aziz Akhannouch et les représentants du FMI

Ce jeudi 9 décembre, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est entretenu par visioconférence avec les représentants du Fonds monétaire international (FMI), en présence du ministère de l’Économie et des Finances, représenté par la direction du Trésor du Royaume.

L’occasion pour le FMI de présenter les conclusions de la mission portant sur l’examen de l’évolution de la situation économique au Maroc, ainsi que les politiques économiques mises en œuvre dans le cadre du programme gouvernemental.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Selon un communiqué du département du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch est revenu sur le programme de son équipe. Et de préciser que les cinq prochaines années, le gouvernement se fixe comme principales priorités la réforme de la santé et de la protection sociale, de l’éducation, de la promotion de l’emploi et de l’administration.

La stimulation de l’investissement privé, l’incitation à l’entrepreneuriat, la restructuration des établissements publics sont autant de chantiers ouverts par le gouvernement pour engager la relance économique au lendemain de la crise sanitaire, précise le communiqué.

Ces engagements auront sans doute des effets vertueux sur la croissance, les équilibres macro-économiques et en l’occurrence la soutenabilité de la dette publique, a expliqué le chef de l’Exécutif.

(avec MAP)