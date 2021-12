Dr Rochdi Talib (Akdital) : “60% des Marocains et 95% des mutualistes se font soigner dans le secteur privé”

Q uel rôle pensez-vous jouer, avec d’autres opérateurs du secteur, dans le projet de généralisation de l’assurance maladie au profit de 22 millions de Marocains supplémentaires ?

Notre rôle principal est le suivant : soigner les citoyens marocains, c’est notre métier et c’est le cœur de notre projet. Actuellement, 60% des Marocains et 95% des citoyens mutualistes se dirigent vers le secteur privé pour se faire soigner, le tiers de la capacité litière du pays se situe dans le secteur privé. Alors inutile de préciser que notre rôle dans la santé est primordial et il continuera de l’être. Notre ambition est d’impliquer davantage le secteur privé…