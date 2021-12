Meydene ouvre ses portes à Marrakech Un écrin culturel au cœur de M Avenue 

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

M Avenue devient la nouvelle destination Lifestyle de Marrakech. Une véritable avenue commerciale à ciel ouvert avec des enseignes retails et gourmets pour le plaisir de tous. Mais pas que : une offre résidentielle hauts de gamme, Four Seasons Private Residences et M Residences, son hôtel 5 étoiles Pestana CR7, ses espaces de bureaux équipés dernière génération M Business, sa clinique de chirurgie

esthétique M Clinic, sans oublier son M Art Studio destiné à favoriser l’épanouissement artistique des enfants et des adultes, en matière de danse, de chant ou de théâtre.

Pourtant, M Avenue ne répondrait pas à l’ensemble de ses objectifs sans Meydene, un centre de 3000 m2 au service de la culture. Avec notamment un parcours immersif 2.0 offrant au visiteur une immersion originale au cœur de la ville ocre, à la rencontre de celles et ceux qui font Marrakech autant que des objets, anciens ou récents, qui façonnent leur quotidien. Mais ce parcours offre plus encore avec sa salle des merveilles où la richesse de toute la région est étalée grâce à des effets visuels et sonores spectaculaires et unique en Afrique avec, en apothéose, un survol de l’Atlas et des côtes de la région Marrakech-Safi.

Meydene, c’est aussi un théâtre de 400 places, le premier théâtre privé du Maroc, qui accueillera des représentations diverses, comédies, conférences, ou variétés… Mais également un spectacle

permanent, Maysan, destiné à mettre en valeur, Marrakech et sa région : un spectacle mêlant musique, poésie, acrobatie, où le décor et les effets spéciaux seront en interaction avec les artistes, tous, des talents marocains.

A noter également que les visiteurs pourront profiter, sur le toit terrasse ‘Le Douar’, d’une expérience culinaire unique : découvrir et déguster des recettes des campagnes marocaines, des recettes oubliées des villages, que le chef de cuisine a décidé de remettre à l’honneur.

Meydene est donc un lieu qui devrait séduire aussi bien les marocains curieux de voir leur culture sous un angle innovant, que les touristes étrangers qui seront impressionnés par cette immersion totale dans Marrakech, sa région et le Royaume en général.