“Mariage et concubinage dans les pays arabes” : le pouvoir des traditions par Chakib Guessous

À côté du mariage régulier traditionnel se développent, aujourd’hui, dans les pays arabes,

de multiples formes de concubinage “halalisées”, c’est-à-dire rendues licites, afin d’adapter l’union moderne aux profonds changements des sociétés et aux exigences de la religion.

Ce livre aborde, de façon inédite, les formes traditionnelles adaptées du mariage (mariage coutumier, mariage du voyageur, mariage temporaire…) et les nouvelles formes de conjugalité et de relation de couple dans les pays du Golfe, en Égypte, en Syrie et dans le Maghreb, et décrit leurs dérives fréquentes qui les éloignent de la légalité.

«Mariage et concubinage dans les pays arabes»

Mariage et concubinage dans les pays arabes, de Chakib Guessous, éditions La Croisée des Chemins (2018).

