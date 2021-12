“Mahmoud ou la montée des eaux”, l’Orient déchiré de Antoine Wauters

C’est l’histoire d’un vieil homme à qui on a pris tellement de rêves qu’il en est presque devenu fou.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Et pour cause ! Le lac où il avait l’habitude de plonger, toujours plus profondément, a été englouti par le barrage décidé par le régime de Hafez Al Assad dans les années 1970. En plongeant, il retrouve tous ses vieux souvenirs sous l’eau, de la terrasse de son café à la maison de son enfance, en passant par la mosquée.

En fait, le village englouti par le lac, c’est l’image de tout le pays qui s’effondre, qui plongera, pour de bon, quelques décennies plus tard, dans le chaos le plus absolu. Un livre touchant, écrit en vers libres.

«Mahmoud ou la montée des eaux»

Antoine WAUTERS 190 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

Mahmoud ou la montée des eaux, de Antoine Wauters, éditions Verdier (2021).

Commandez ce livre au prix de 190 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60