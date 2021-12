“Encore une journée divine”, le psychiatre psychanalysé de Denis Michelis

Un beau jour, Robert, thérapeute reconnu et essayiste prolifique, n’a plus supporté de voir ses patients stagner et s’est mis en tête de changer radicalement de méthode.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Assez de réflexion, d’introspection, d’écoute compatissante : le temps était venu de passer à l’action ! Au même moment, son frère disparaissait mystérieusement en mer. Désormais, c’est entre les murs d’un hôpital psychiatrique que Robert se confesse.

Avec les élucubrations de ce psy désaxé, manipulateur et profondément dans le déni, Denis Michelis nous offre un livre corrosif, plus que jamais d’actualité, sur la menace constante du populisme, la tentation et le danger d’une simplification de la pensée.

«Encore une journée divine»

Denis MICHELIS 200 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

Encore une journée divine, de Denis Michelis, éditions Notabilia.

Commandez ce livre au prix de 200 DH,(+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60