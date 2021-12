3.000 Toyota C-HR vendus au Maroc : les clés du succès

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Révolution extérieure

Le lancement, en 2017, du Toyota C-HR marquait un virage dans le style et la mentalité automobile. Ce SUV surprenait en effet par son design dynamique et innovant, souligné par des lignes directement inspirées du diamant et une signature LED inédite. Avec sa stature imposante, sa puissance et sa polyvalence remarquables, le Toyota C-HR était une vraie révolution par rapport aux autres SUV sur le marché. Une révolution qui a vite fait de conquérir la clientèle marocaine.

Élégance et confort intérieur

Dans l’habitacle, c’est le style et le confort qui prédominent. L’habitacle du C-HR est tapissé de surfaces agréables au toucher, contrastées par des inserts piano blacks, et des ornements en bleu ou en gris qui créent une ambiance très contemporaine. Les concepteurs du C-HR ont privilégié le bien-être du conducteur et de ses passages avec un volant et un levier de vitesse gainés en cuir, des sièges sport en cuir avec accoudoirs de porte en simili cuir.

Et ce n’est pas tout, en plus d’un écran tactile 8’’ et 4 haut-parleurs, le C-HR dispose également de l’Auto Android et du Car Play, offrant des commandes au volant qui permettent très aisément de changer de musique, lire des sms ou encore répondre au téléphone…

L’atout hybride

Aujourd’hui, ils sont plus de 3.000 conducteurs à sillonner les routes du Maroc au volant de ce crossover hybride très économe en carburant (sa consommation se limite à 3,8 litres en cycle mixte), doté d’une transmission automobile CVT de série. La technologie hybride du véhicule permet aussi de bénéficier d’un silence sonore exceptionnel et… d’être exonéré des frais de vignette.

Cerise sur le gâteau…

Toyota du Maroc propose à ses clients une offre de vrai crédit gratuit très intéressante à partir de 10% d’apports avec 0 frais de dossiers !