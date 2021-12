À Londres, un nouveau round de dialogue entre le Maroc et le Royaume-Uni post-Brexit

Le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita est en déplacement à Londres, ce mercredi 8 décembre, à l’occasion d’un nouveau volet des dialogues stratégiques entre le Maroc et le Royaume-Uni. Plus de deux ans après la précédente édition, cette rencontre verra le premier conseil d’association se tenir et passera en revue un certain nombre de points autour de la coopération entre les deux pays.

Par Mehdi Mahmoud