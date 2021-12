Une ville à revivre : “Le vent de Mogador” de Najib Fassi Fihri

Le vent de Mogador est un florilège de nouvelles, de souvenirs et de fables.

Le temps et l’espace s’ancrent dans la vraie vie tout en laissant des portes ouvertes à l’imaginaire et donc à la poésie. Si le lecteur ferme les yeux à la fin d’une nouvelle et qu’un sourire se dessine sur ses lèvres, c’est que l’objectif de l’auteur est atteint.

Les souvenirs quant à eux sont une déambulation dans les rues et les quartiers de Fès, ville où l’auteur est né et a grandi.

Le fil conducteur est un certain regard sur le monde, regard où l’amour, la nostalgie et la dérision se mêlent pour traduire les sentiments de l’auteur.

«Le vent de Mogador»

Najib Fassi Fihri 85 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc