“Le Job” : Réda Dalil raconte un homme qui perd son emploi

Le narrateur a vécu dans sa peau la crise des subprimes.

Rappelez-vous, cette crise financière qui a chamboulé l’économie mondiale, envoyé au chômage des millions de personnes, conduit à la faillite les plus grandes institutions financières du monde…

Et c’est ainsi qu’il le raconte : “Moi j’ai passé huit ans de ma vie à bouffer du chiffre, à étudier puis à exercer le métier de financier et aujourd’hui, je suis juste un paumé frappé de plein fouet par la crise des subprimes. Je n’ai aucun doute : les subprimes sont à l’origine de mon chômage. (…) je sais juste qu’à cause de banquiers véreux, jamais rassasiés de gains faciles, on a refilé à des clodos, à des chômeurs, à des immigrés mexicains illégaux, des clefs de baraques à deux cent mille dollars.”

Le jour de ses trente ans, Réda Dalil laisse tomber une brillante carrière de financier pour écrire. Il a publié aux Éditions le Fennec Le Job, Best-seller et Ce Maroc que l’on refuse de voir, un recueil de chroniques. Réda Dalil est actuellement directeur de publication du magazine TelQuel.

Le Job, de Réda Dalil, éditions Le Fennec (2021)

