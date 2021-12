Histoire du “Rif au temps du protectorat espagnol” (en arabe) par Mimoun Aziza

Compte tenu de sa nature marginale, le colonialisme espagnol n’a pas reçu suffisamment d’attention académique, non seulement de la part des chercheurs marocains, mais aussi des étrangers qui se sont intéressés au développement de l’État et de la société marocaine.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Mimoun Aziza tente ici de déterminer les causes de la marginalité du colonialisme espagnol en le comparant au colonialisme français et de relever le changement survenu dans la société rifaine pendant un demi-siècle.

Le livre met en lumière les mécanismes de développement et leurs impacts sur les structures sociales, les mentalités, les loyautés… et la relation avec l’état central et l’état protecteur après son retrait.

L’un des points les plus marquants du livre est l’analyse que développe l’auteur des structures sociales du Rif et sa force de résistance à toute invasion étrangère.