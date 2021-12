Jihane Jeblaoui, l’entrepreneure qui voit la vie en rose… éternelle

Les roses éternelles sont obtenues en coupant la plante lorsque la fleur est à l’apogée de sa beauté. La tige est ensuite “lyophilisée” puis réhydratée grâce à une solution chimique qui va permettre de conserver tout le végétal en l’état durant plusieurs mois voire années.

Passionnée de pétales depuis sa plus tendre enfance, Jihane Jeblaoui, 36 ans, nous en dit plus sur le processus de fabrication et sur Mila, la société multinationale qu’elle a propulsée sur ce marché de niche où la concurrence est rude.

Diaspora : Comment l’aventure Mila a-t-elle débuté ?

Jihane Jeblaoui : Après de nombreuses années d’entrepreneuriat, en 2018 mon mari et moi sommes partis pour une année sabbatique au Mexique. Accompagnés de notre enfant en bas âge, nous souhaitions faire un break. Deux mois plus tard, l’envie d’entreprendre a repris le dessus, et j’ai convaincu non sans mal mon époux de nous lancer dans cette nouvelle aventure.