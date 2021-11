Projet de ligne T3 du tramway de Casablanca : déviation de circulation suite à la deuxième phase des travaux

La société Casa Transports indique dans un communiqué que ces aménagements seront menés progressivement dans les parties où la réalisation de la plateforme voie ferrée est en achèvement, précisant que ces aménagements seront menés par tronçon de manière alternée sur chaque rive afin de maintenir ouverte la circulation sur la rive occupée.

Le démarrage de cette deuxième phase concerne le tronçon du boulevard Mohammed VI, situé entre le boulevard Ifni et le boulevard de la Résistance, poursuit la même source, ajoutant que dès vendredi soir jusqu’à fin février il sera procédé à la fermeture de ce tronçon sur une seule rive uniquement dans le sens allant du boulevard Ifni vers le boulevard de la Résistance (centre-ville).

Selon le communiqué, la déviation de circulation pour accéder au centre-ville est aménagée via le boulevard Ifni, puis la rue des Quinconces, la rue Bachir Ibrahimi, la rue Capitaine Puissesseau puis le boulevard Khouribga, soulignant que la circulation demeure possible dans le sens du boulevard de la Résistance vers le boulevard Ifni.

Les travaux d’aménagement de façade à façade comportent en plus de la refonte de la chaussée et la réhabilitation des trottoirs, la mise en place d’un nouveau réseau souterrain d’assainissement, d’un nouveau réseau d’éclairage public et de nouveaux candélabres, la plantation de nouveaux arbres, la mise en place d’un nouvel équipement de signalisation de trafic et de nouveau mobilier urbain.

En étroite concertation avec les autorités compétentes concernées, la déviation fera l’objet d’une signalisation appropriée pour guider les usagers, indique le communiqué.

(avec MAP)